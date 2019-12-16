"Ты что творишь?": Тина Кароль завела пикантным снимком

Тина Кароль / Instagram

Тина Кароль поделилась снимком из фотосессии для которой она позировала в крошечном платьеце и черных колготках.

Тина Кароль опубликовала в Instagram фото, на котором похвасталась длинными стройными ножками.

На фото певица позирует на полу облокотившись об стул. Она одета в черное коротелькое платье, которое задралось до ягодиц, и демонстрирует голые ножки. Кроме того, черные колготки под платьем намекают на то, что под ними либо вовсе нет белья, либо певица примерила трусики с очень высокой посадкой.

Тина Кароль / Instagram

Поклонники пришли в бешеный восторг, и завалили Тинку Кароль комплиментами.

"Тина,ты что творишь", "veryyy sexy", "Гарна", "Богиня", "Сжигаешь", "Отвал челюхи", "Кошечка, ррр", "Можна не так гаряче?", "Ах, эти ноги", "Тина, шо це за сексі тьолка", "неймовірна", "Тиночка ты моя любовь", "И будешь всегда", "Хочу себе такие колготки... или ноги. Просто пантера, а не женщина",- пишут в комментариях.

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