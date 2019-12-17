"Без белья, с колбасой": Полякова без трусов взбудоражила сеть

Оля Полякова / Instagram

Украинская певица Оля Полякова показала фото со съемок нового клипа Ночная Жрица, для которого она надела платье, под которым нет белья.

Оля Полякова показала интимное фото в Instagram.

"Сегодня!", - написала Полякова, добавив тег Ночная Жрица.

На фото Полякова позирует вместе с балетом . Полякова надела ярок-красное платье с разрезами спереди, которые обнажают ее почти до живота, когда она двигает ногами. При не только обнажаются супер-длинные ноги Поляковой, но и кажется, что на Поляковой нет трусов.

Оля Полякова / Instagram

Поклонники не смогли спокойно реагировать на такое пошловатое фото, и забросали ее комплиментами.

"Секси танцы с колбасой!!! Это улет!!!", "а шо за песня-не вкурсе?", "Ночная жрица на ночном дожоре)) все мы немного ночные жрицы))", "чо правда без белья", "Оля шикарная", "Ночная жрица - это когда ловишь жену в 2 ночи возле холодильника)))", "Это всё хорошо, но пора уже чем-нибудь и удивить.) После Королевы ночи пока всё слабенькое..)", "А спіднє де??!". - пишут в комментариях.

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