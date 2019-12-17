Звезда Вечернего Квартала засветила грудь на пикантном фото

Товстолес Лера / Instagram

Актриса Квартала Лера Товстолес разделась до белья, и впечатлила поклонников горячим образом в Instagram.

"Если не знаете, что подарить своей даме на Новый Год, то вам Точно нужен магазин Рinkroom. Там и девушки и мужчины смогут выбрать подарки: белье, купальники Victoria’s Secret. Я вот подобрала идеальный комплект бежевого цвета. На съемки другие цвета белья не приветствуются, но в Рinkroom я смогла найти идеальный красивый комплект белья", - рекомендует Товстолес.

На фото она позирует наклонившись вперед перед своим зеркалом в гримерке в одном только белом лифчике, а ниже пояса закутанная в зеленое пальто.

Товстолес демонстрирует шикарную фигуру и сочные формы в сексуальном белье, которое явно ей к лицу.

Товстолес Лера / Instagram

Поклонникам тоже понравился ее образ, и они поспешили порадовать ее комплиментами. и наставить лайков и коментариев.

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