"Сиси как уши спаниеля": Кристина Асмус без белья завела сеть

Кристина Асмус / Instagram

Российская актриса Кристина Асмус поделилась снимком без белья, и рассказала о своих переживаниях.

Кристина Асмус показала фото без лифчика в своем Instagram, и спровоцировала бурные обсуждения в комментариях.

"Вы серьёзно?! Новый год уже через 2,5 недели?? Как?! Как так быстро летит время??? По моим ощущениям сейчас максимум октябрь)))) И мне 24, а не 31 )))))", - написала Асмус.

На фото Кристина Асмус позирует в белом платье, как у героини Шэрон Стоун в фильме Основной инстинкт, и при этом видно, что актриса не надела под него белье - как минимум лифчик под нарядом с вырезами по бокам явно не существует.

Благодаря этому бюст Асмус коварно проглядывается под тонкой тканью наряда. Прическа сделана в том же стиле из фильма, а образ дополняется черными бархатными сапогами по бедро.

Кристина Асмус / Instagram

Пользователи сети завязали бурный спор относительно внешности Кристины Асмус.

"Да, время очень быстро летит. Вот вот Новый Год, а снега совсем мало", "Ну судя по обмякшим сиськам в фильме "Текст", вполне 31", "я тоже это заметила, такие комплименты пишут, а сиси, простите, как уши спаниеля", "Что-то пошло не так.... неудачный фотошоп, ботфорты и какое-то проститутское платьице...что случилось?", "Как вы красиво позируете! Все ваши фото огонь просто. Как бы тоже этому научиться?", "Кристина, всё, замена вкусов, черно-белое просто космооооос", "Платье шикарное!", "Сама на себя не похожа", "Амус красотка и с фотошопом и без, природное обояние ни чем не испортить", "Секси", "Красотка", - пишут в комментариях.

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