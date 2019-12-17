"Кисонька": Леся Никитюк засветила трусики на пикантном фото

Леся Никитюк / Instagram

Леся Никитюк похвасталась фото из гостиницы, на котором она позировала в одном белье.

Леся Никитюк в белой маечке и трусиках похвасталась уютом в новой гостиннице, и чуть не свела с ума поклонников в Instagram.

"Шиканула.. пожила в гостинице, патчи попробовала.. мм вкусно", - написала Леся о гостинице в Китае.

Леся Никитюк решила добавить юмора, и пошутила о том, что патчи ( накладки с крмом,которые у нее под глазами) она пробовала на вкус.

Но многие поклонники обратили внимание на ее стройные ножки и аппетитные формы, не скрытые одеждой.

Леся Никитюк позировала на постели в простом белом хлопковом белье, и хотя не засветила грудь, как того ждут ее подписчики, но светонула сочными ягодицами и белыми трусиками.

Леся Никитюк / Instagram

Поклонники поспешили высказать Никитюк свой восторг от ее юмора и сексуальной фигуры.

"Красотища какая китайская", "Давайте вже фотки без трусів, нашо та майка, ну вже як всі (((((", "Леся когда уже к нам в Италию?", "Кисонька", "А сувениры в виде одноразового шампуня выдавали?", "И любовник.небось рядом????)))))", "А кто фоткает", "Ох і Леська", "Блин ... майка плотная, ничего не видно", "Идеал", "Лесуння маленька принцеса, красуня", - пишут в комментариях.

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