"Какое-то БДСМ": Голая жена Морозюка показала игру с бананом

Ирина Морозюк / Instagram

Жена футболиста Николая Морозюка Ирина не теряет время даром, и в сферу блогерства вкючила также искусствознание. После скандального случая с бананом на скотче, Ирина прицепила к стене не только банан, но и себя полностью голую.

Ирина Морозюк показала себя голой в Instagram, прилепив скотчем к стене.\

"Итальянский художник Мауриццио Каттелан приклеил банан скотчем к стене. Он назвал эту работу "Комедиант" и показал ее на международной выставке современного искусства Art Basel в Майами. Бананы Каттелана успели купить два коллекционера — каждый отдал по 120 тысяч долларов. А как вам моя инсталляция? Сколько стоит мой банан ? И какое название дадим этому творению искусства ? Пишите в комментариях", - объявила она.

После этого девушка сделала небольшое замечание.

"Инсталяция называется Love for mature", - пишет Ирина у себя в комментариях.

На фото Ирина Морозюк позирует голая, держа в одной руке помятый банан. Ее соски и зона бикини прикрыты полосами скотча, которыми она якобы приклеена к стене.

Фанатам видно не только все татуировки Ирины Мрозюк, но и самые интимные подробности ее фигуры, которые слабо скрывает скотч.

Ирина Морозюк / Instagram

Поклонники пришли в восторг от такой голой инсталяции, и написали ей много комплиментов.

"Ирин, как всегда, но у меня одна ассоциация, "она слишком любила бананы"..., какое-то Бдсм крутится", "ваш банан бесценен", "Я сейчас свой банан продам", "Банан такой уже вялый , замени его срочно", "много стоит", Твой банан стоит 100$", "У Ирины есть банан, максимальный репост!!", - пишут в комментариях.

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