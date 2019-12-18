"Какой секс, хулиганка": Светлана Бондарчук без трусиков засветила интимное фото

Светлана Бондарчук / Instagram

Российская журналистка, модель, владелица PR-агентства и главред издания отметила день рождения обнаженным фото.

Светлана Бондарчук без белья показала грудь и зону бикини в своем Instagram.

"А у меня сегодня день рождения, и кажется, я саааамая счастливая хулиганка", -пишет она под фото.

На снимке Свтлана Бондарчук позирует в длинном черном плаще, который распахнут достаточно, чтобы продемонстрировать ее стройную ножку в туфельке на шпильке, соблазнительную грудь и низ живота и не загорелую зону бикини.

Она сделал акцент также на ярко-красную помаду и лак для ногтей.

Светлана Бондарчук / Instagram

Поклонники и друзья в один голос начали поздравлять ее, и писать пошловатые шутки.

Какой секс. С днем рождения. Вы прекрасны", "С днём рождения ,хулиганка!!!", "Каааак красиво!!!!! Счастья!!!", "Хулиганку с Днем рождения! Хулиганьте чаще)", "Светочка! Ты самая красивая хулиганка! За это и любим!", "И самая красивая", "Поздравляю !!! Хулиганить до дней последних донца !!! Всегда Ваш, адвокат В. М.", "КРАСОТУЛЬКА,как сказал бы"Бородач"", "Счастья и желания хулиганить еще", "С Днем Рождения ! (даже если Вы не прочитаете, всё равно приятно поздравить) Вы классная ! Даже фото излучают позитив !", - пишут в комментариях.

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