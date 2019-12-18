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Голые мужики на заставке: Егор Крид раскрыл тайны Киркорова

18 декабря 2019, 10:50

Егор Крид выпустил новый влог, в котором общался с Филиппом Киркоровым, но его оператор случайно заснял компромат на Киркорова.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров / YouTube

Сеть до сих пор гудит из-за скандала, спровоциорованного Егором Кридом. ВО время записи нового блога, он выпустил кадры, на которых Филипп Киркоров сверкнул экраном телефона с голыми накачанными мужчинами.

Скриншот с видео тут же начали распространять фанаты Крида, и только ленивые ТГ-каналы еще не опубликовали его.

После того, как Киркоров заметил скандальные кадры, он вероятно, попросил удались видео, так как оно неожиданно пропало с Youtube,  а потом Крид извинялся из-за технических неполадок.

"Мы были на втором месте в трендах, уже шли на первое, но, к сожалению, по техническим неполадкам сейчас видео недоступно. Мы с этим боремся, и совсем скоро видео откроется", - объяснился Егор Крид.

Сейчас видео перезалили, но уже без голого накачанного мужика на телефоне Киркорова.

Однако, как говорится, рукописи не горят, и все, кто не успел увидеть, что у Киркорова на телефоне - может ознакомиться в сети.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров / кадры из ролика

К слову, в сети начали говорить о том, что на самом деле это не заставка на телефоне Киркорова, а картинка, которую он искал как задание "игры" с Кридом. Никакого скандала не было, только монтаж Егора Крида.

Егор Крид Киркоров врывается в ТИК ТОК смотреть онлайн видео:

Ранее Светлана Бондарчук без трусиков произвела фурор откровенной фотосессией.

Филипп Киркоров Егор Крид новости шоу бизнеса
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