Голая Настя Каменских засветила грудь и попу на откровенном фото

Настя Каменских / Instagram

Певица Настя Каменских поделилась интимным фото, которое сделал Потап. Каменских позировала совершенно голая, и даже показала чуть больше, чем обычно.

Настя Каменских опубликовала в Instagram фото без белья.

"Женщина – это не только красивый макияж, идеальный маникюр, стильный образ и прическа. Женщина – это ощущения, образы, эмоции, чувства и энергия, которая сияет, когда мы приходим в контакт с ней. Женщина - это единение с природой. Иногда ты должна остаться наедине с собой, своими чувствами и телом, чтобы услышать свой внутренний голос? Прислушаться к себе, услышать свой внутренний мир. Как часто вы прислушиваетесь к своему телу и интуиции?", - пишет Настя Каменских.

На фото она позирует совершенно голая - она отдыхала с Потапом в Мексике.

Голая Настя Каменских качается на качели, спиной к Потапу. При этом она продемонстрировала во всей красе не только идеальную фигуру, но и аппетитную попу со следами от трусиков, и даже немного голой груди, так как на фото, она немного вполоборота.

При этом в зеркале напротив Насти полностью видно всю ее обнаженную фигуру спереди

Голая Настя Каменских завела сеть/ Instagram

Поклонники пришли в дикий восторг от фото голой Насти Каменских, которая в этот раз не надела даже крошечные трусики.

"А фотки с незамыленным отражением нет))?", "Попа как у Ким", "Красивая очень у вас фигура,настоящая женщина)", "охренеть", "не нравилась в трусах??? вот вам", "Сейчас у тысячи завистников бомбит, но это прекрасно", "Огооо, смело, но красиво", "Надя Дорофеева, видишь какие фотки надо выкладывать!", - пишут поклонники.

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