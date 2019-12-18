Красотка-порнозвезда лукаво и похабно сфотографировалась в сексуальном белье

Пума Свид (Puma Swede, настоящее имя – Йоханна Юссинниеми, дата рождения – 13 сентября 1976 года, Стокгольм, Швеция) – известнейшая шведско-финская порноактриса.В порно Йоханна пришла в порноиндустрию в конце 2004-го.

Начинала карьеру в порно, практикуя секс с девушками - в лесбо-сценах. Под псевдонимом Пума Свид она быстро прославилась и сейчас реально одна из самых успешных шведских порнозвезд. Некоторое время она была замужем за порноактером Кейраном Ли (англ. Keiran Lee), но брак долго не продержался.

К слову, в октябре 2012 года издательство Lind & Co опубликовало мемуары Свид. Книга разошлась большим тиражом. По состоянию на 2019-й, Пума Свид отснялась в 371 порнофильме и порнороликах.

Напомним, ранее порнозвезда Кейша Грей покрасовалась грудью и попой на красивых фото. До этого порноактриса Эль Александра красотка-порнозвезда настырно засветила прелести на сексуальных фото.