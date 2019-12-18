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"Пристрелите меня": Собчак отличилась выходкой из-за голых фото в Instagram

18 декабря 2019, 17:15

Скандальная телеведущая Ксения Собчак позволила себе крайне резкие высказывания.

Собчак
Ксения Собчак / Instagram

Скандальная российская журналистка, телеведущая и бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак отличилась экстравагантной выходкой в Instagram.

Она разразилась целым постом против женщин среднего возраста, которые публикуют в Сети свои обнаженные фото.

"Давно заметила по фоткам в инстаграме-чем больше степень женского отчаяния тем голее фотки. Причем если в 20 лет это смотрится просто как кокетливая демонстрация потенциальных достоинств,то в 40+ это уже выглядит как отчаянный призыв "хоти, хоти меня - скорее".Если начну ежедневно оголяться разными неожиданными местами в сороковник, вы меня просто пристрелите,ладно?", - написала она.

Подписчики оценили порыв Собчак и начали черноюморно хохмить в комментариях.

"Для тебя ничего не жалко, кроме патронов. Дорогие они нынче", "Я не понимаю такие посылы. Тебя что - попросить пооголяться или наоборот - отметить твой ум и скромность?", "Может это закон природы, чего стрелять-то. Редкий вид- голобаб обыкновенный", "Не, в 40+ это как в выступлении Гальцева и Воробей "ну ВОЗЬМИТЕ МЕНЯЯЯЯ", "Извиняюсь за черный юмор, но кажись многие хотят пристрелить вас и в одежде. Шучу, но согласна что в 40+ за одеждой следить нужно тщательнее, и наличие вкуса бросается в глаза отчетливее", - написали они.

Собчак
Собчак
Собчак
Собчак

Напомним, ранее 52-летняя Светлана Бондарчук (экс-жена режиссера Федора Бондарчука) опубликовала в Instagram фото, на котором она снята без лифчика и трусиков.

Ксения Собчак Instagram обнаженные фото обнаженные женщины
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