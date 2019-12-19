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"Угадайте, кто без трусиков": Maruv показала откровенное фото

19 декабря 2019, 04:59

Украинская певица Maruv похвасталась новыми нарядами для своего шоу, и опубликовала пикантное фото.

Maruv
Maruv / Instagram

Maruv показала прозрачный костюм, который она носит без лифчика, и взбудоражив фанатов, намекнула на "прозрачный" факт.

Maruv показала грудь в Instagram, и пошутила про нижнее белье.

"Угадайте, кто без трусиков?", -задорно пишет Анна Корсун.

Maruv благосклонно дает подсказку, кто же из девочек на фото не носит трусиков: "A - Лена, B - Катя, C - Диана, D - я".

На фото, которые показала Maruv, позирует в черной маске с последнего выступления, и черном трико, которое вызвало такой бурный восторг у поклонников.

На втором снимке, Maruv засветила грудь под трико, в котором позирует с девочками со своего балета. Ракурс фото позволяет наслаждаться необычной красотой девушек, но определитб кто же без трусиков - невозможно.

Никто не отрицает, что Maruv так пошутила - либо о том, что многие хейтеры обращают внимание, что она надеват трусы на латексный костюм, то ли для журналистов которые рады стараться найти повод написать про певицу.

До этого голая Настя Каменских засветила грудь и попу на откровенном фото

Maruv новости шоу бизнеса
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