"Угадайте, кто без трусиков": Maruv показала откровенное фото

Maruv / Instagram

Maruv показала прозрачный костюм, который она носит без лифчика, и взбудоражив фанатов, намекнула на "прозрачный" факт.

Maruv показала грудь в Instagram, и пошутила про нижнее белье.

"Угадайте, кто без трусиков?", -задорно пишет Анна Корсун.

Maruv благосклонно дает подсказку, кто же из девочек на фото не носит трусиков: "A - Лена, B - Катя, C - Диана, D - я".

На фото, которые показала Maruv, позирует в черной маске с последнего выступления, и черном трико, которое вызвало такой бурный восторг у поклонников.

На втором снимке, Maruv засветила грудь под трико, в котором позирует с девочками со своего балета. Ракурс фото позволяет наслаждаться необычной красотой девушек, но определитб кто же без трусиков - невозможно.

Никто не отрицает, что Maruv так пошутила - либо о том, что многие хейтеры обращают внимание, что она надеват трусы на латексный костюм, то ли для журналистов которые рады стараться найти повод написать про певицу.

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