"Сочная, покажи дырку": голая Ирина Морозюк произвела фурор

Жена Николая Морозюка полностью разделась, и чуть не довела до удара сотрудников гостиницы.
Жена знаменитого футболиста Николая Морозюка Ирина показала горячие фото с отдыха в гостинице Rixos, где она разделась полностью.
Ирина Морозюк полностью оголилась в Instagram, провоцируя поклонников.
"Как выжить ? Как выжить ?", - пишет Ирина Морозюк.
На фото она лежит полностью голая, наполовину развернувшись на бок, при этом демонстрируя, что на ней нет никакого белья. Ирина Морозюк засветила сочные ягодицы и пышную грудь, и не забыла посветить длинными стройными ножками на фото.
На другом фото, сделанном уже вечером, она позировала в крошечном вечернем платье с кожаным низом и воздушным верхом, в котором с трудом помещается грудь.
"На отдыхе у меня обязательно фоточка днём и фоточка вечером, потому что в Киеве выходишь красивой раз, два в неделю .. а тут каждый вечер. Поэтому ловите", - пишет она.
Поклонники пришли в дикий восторг от обнаженных фото Ирины Морозюк и завалили ее комплиментами.
"Там на заднем плане типы спалили что ты без купальника идут к тебе молодиться:)))", "Сочная Ируся", "Ируха , нет слов)))", "Взять в руки и выжить", "Взять в руки и выжить", "Ирка да покажи уже дырку", - пишут в комментариях.
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