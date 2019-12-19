"Сочная, покажи дырку": голая Ирина Морозюк произвела фурор

Ирина Морозюк / Instagram

Жена знаменитого футболиста Николая Морозюка Ирина показала горячие фото с отдыха в гостинице Rixos, где она разделась полностью.

Ирина Морозюк полностью оголилась в Instagram, провоцируя поклонников.

"Как выжить ? Как выжить ?", - пишет Ирина Морозюк.

На фото она лежит полностью голая, наполовину развернувшись на бок, при этом демонстрируя, что на ней нет никакого белья. Ирина Морозюк засветила сочные ягодицы и пышную грудь, и не забыла посветить длинными стройными ножками на фото.

Ирина Морозюк / Instagram

На другом фото, сделанном уже вечером, она позировала в крошечном вечернем платье с кожаным низом и воздушным верхом, в котором с трудом помещается грудь.

"На отдыхе у меня обязательно фоточка днём и фоточка вечером, потому что в Киеве выходишь красивой раз, два в неделю .. а тут каждый вечер. Поэтому ловите", - пишет она.

Ирина Морозюк / Instagram

Поклонники пришли в дикий восторг от обнаженных фото Ирины Морозюк и завалили ее комплиментами.

"Там на заднем плане типы спалили что ты без купальника идут к тебе молодиться:)))", "Сочная Ируся", "Ируха , нет слов)))", "Взять в руки и выжить", "Взять в руки и выжить", "Ирка да покажи уже дырку", - пишут в комментариях.

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