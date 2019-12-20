Русская порнозвезда побаловала фанатов красивым телом на сексуальных фото

Фокси Ди (Foxi Di, настоящее имя – Екатерина Иванова, дата рождения – 14 сентября 1994 года) известная и популярная русская порноактриса. С самых юных лет она старалась держать свою фигуру в порядке. Ее параметры таковы – рост 165 сантиметров, вес – 45 килограмм (86-61-86).

Начала она сниматься в порно в 2012 году, когда попала на кастинг, который проводил в ее родном городе Санкт-Петербурге известный порнопродюсер/режиссер Пьер Вудман (Pierre Woodman). По состоянию на 2019-й Фокси Ди снялась в 75 порнофильмах и порнороликах.

Напомним, ранее порнозвезда Аврора Джоли завела фантазию фанатов шикарным телом на снимках. Позднее красотка-порноактриса Пума Свид лукаво и похабно сфотографировалась в сексуальном белье.