Порноздезда пошло и похабно изогнулась для фанатов на откровенных фото

Адриана Чечик (Adriana Chechik, настоящее имя – Дезара Кристина Чарльз, дата рождения 4 ноября 1991 года) — американская порноактриса.

Ее усыновила и вырастила в городе Даунингтаун (штат Пенсильвания). Фамилия Чечик — тюркской этимологии и в переводе означает "цветок" (сравни с турецким словом Cicek). В одном из интервью Чечик говорила, что имеет русские, сербские и английские корни, хотя и не вполне убеждена в этом. Впоследствии же девушка подтверждала свое русско-сербское происхождение.

Чечик училась на специальности "биохимия" в Дрексельском университете. Однако затем переехала во Флориду, где и начала танцевать стриптиз. В порноиндустрии она работает с 2013-го. Чечик известна своей любовью к жестким сценам – она часто снимается в сценах группового секса, в "тройниках"), причем не брезгует ни двойным вагинальным, на двойным анальным проникновением. По состоянию на 2019-й Чечик успела сняться в 711 порнофильмах и порнороликах.

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