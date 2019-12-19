"В трусиках, или без?": Седокова взбудоражила сеть интимным фото

Анна Седокова / Instagram

Анна Седокова надела на себя кожаный бондаж и взявшись за плетку чуть не свела с ума поклонников в своем Instagram.

Анна Седокова показала свои откровенные формы в наряде из кожаных ремней, и завела сеть.

"Я - Аня Седокова. Мне пару дней назад исполнилось 37 а, значит, у меня осталось всего 3 года, чтобы публиковать такие фото без упреков общественных деятелей?А через три года я что, в тыкву превращусь? Как же мне надоели эти стереотипы, которые годами загружали в головы наших женщин! Что в 30 лет жизнь заканчивается, что она так же заканчивается после развода, что без мужика жизни нет... Кто вообще это решает кроме самой себя?Вы не представляете, сколько раз я слышала слово "старая" от .. внимание .. ДРУГИХ женщин. Ну, камон! Я восхищена ногами Светы Бондарчук, прессом Ники Белоцерковской и попой Оксаны Лаврентьевой. И мозгами Ксении Собак. Это огромный труд любой девушки - поддерживать тело особенно после 30. Давайте прекратим мерятся #баклажан# и #яйцо# #яйцо# - мы же не мужики) Мы- женщины, все разные и одинаково эмоционально не стабильные. Мы расстаёмся, встречаемся, постим голые фото и умные книги одновременно. И это нормально! Мы - все девочки и не важно, 16 нам или 61. Девочки, которые должны поддерживать и восхищаться друг другом, не важно в трусиках мы или без", - пишет Седокова.

На фото она стоит боком, демонстрируя сочные ягодицы и пышную грудь, которые ремни не в состоянии сдержать, и которая буквально прорывается наружу.

Анна Седокова / Instagram

Поклонницы усиленно поддержали Седокову, и написали ей сотни комплиментов в первые же минуты после публикации поста.

Напомним, Светлана Бондарчук снялась без трусиков в честь своего дня рождения, после чего Оксаны Лаврентьева снялась голой на постели, раздвинув ноги и продемонстрировав сочные ягодицы. Вдогонку к этому, Ника Белоцерковская снялась в крошечных стыдливых шортиках и маечке.

Ксения Собчак на фоне обнаженных фото очень резко высказалась, и ввязалась в скандал.