Pidor: Андрей Петров выпустил провокационный клип о геях

Андрей Петров / YouTube

Российский фрик Андрей Петров, который позиционирует себя, как гея, блогера и визажиста и стилиста, выпустил свой дебютный клип Pidor, в котором поет о нетрадиционной ориентации среди мужчин.

Андрей Петров под псевдонимом Petrov записал клип, в котором не только красуется своим маникюром и макияжем, но и красуется в компании накачанных парей и даже одной девушки.

В новом ролике скандальный блогер, которого недавно заблокировали в Instagram, поет о свидании с парнем и расхваливает свои достоинства перед девушкой.

Несмотря на провокативность песни и клипа, они сделаны максимально лояльно к правилам YouTube, так что оголенных тел вы не увидите. Зато маникюра Петрова будет много.

Petrov - Pidor смотреть онлайн без цензуры клип:

Напомним, что Алексей Панин напугал опытного проктолага анальными забавами, которые были записаны на видео и слиты в сеть