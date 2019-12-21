Порноактриса с лукавинкой и похабинкой изогнулась на сексуальных фото

Дженис Гриффит (Janice Griffith, дата рождения – 3 июля 1995, Нью-Йорк, США) — популярная американская порноактриса и эромодель.

Она имеет индийские корни по линии отца и гвианские – по линии матери. В порно Гриффит дебютировала в октябре 2013-го (сразу после того, как ей исполнилось 18 лет), после того, как связалась через Twitter с легендарным порноактером Джеймсом Дином. Именно он и дал девушке контакты продюсеров из порноиндустрии. Первой ролью Гриффит стали съемки в сцене двойного, орального и вагинального, проникновения с Дином и Тони Рибасом.

С тех пор она снималась для таких популярных студий: Evil Angel, Zero Tolerance, Tushy, Vixen, Jules Jordan Video, Mile High, Brazzers, Kick Ass, Girlfriends Films, Pulse Distribution, Digital Sin, Kink, Digital Playground, Naughty America и Wicked.По состоянию на 2019-й Гриффит снялась в 272 порнофильмах и порнороликах.

Напомним, ранее порнозвезда Наташа Старр покрасовалась ухоженным телом на откровенных фото. До этого порноактриса Зои Восс лукаво и крайне откровенно попозировала на фото.

