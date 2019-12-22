Красавица-порнозвезда побаловала фанатов телом на откровенных фото

Эльза Джин (Elsa Jean; дата рождения - 1 сентября 1996 года, Кантон, Огайо, США) — известная американская порноактриса.

Окончила среднюю школу экстерном, в 16 лет, после чего поступила на медицинский факультет в университете Джорджа Мейсона - для того, чтобы стать помощницей хирурга. Но через пару лет Джин бросила обучение и дебютировала в порноиндустрии летом 2015-го.Активно снимается в порно для популярных студий – Third Degree Films, Blacked, Brazzers, Diabolic Video, Digital Sin, Girlfriends Films, Kick Ass, Mile High, Mofos, Twistys и других.По данным на декарбь 2019 года, Джин снялась в 507 порнофильмах и порнороликах.

Напомним, ранее красотка-порнозвезда Тейлор Виксен пошло изогнулась на сексуальных снимках. До этого порноактриса Шона Ленэй завела фанатов телом на откровенных снимках.