Порноактриса-"мамочка" сверкнула ухоженным телом в откровенном белье

Шэйен Сильвер (Cheyenne Silver, настоящее имя – Кара Фон Болу, дата рождения – 18 июля 1978 года, Сан-Клементе, Калифорния, США) – известная американская порноактриса.

Шэйен родилась в штате Калифорнии в семье с французскими, индейскими и ирландскими корнями. Ее много лет работал лесником, почему Сильвер все детство она провела в отрыве от цивилизации. После окончания средней школы она начала работать как танцовщица в казино Лас-Вегаса под псевдонимом Wildcat. Под этим же псевдонимом она стартовала и в порно в начале 2000-х.

Всего за свою карьеру Сильвер успела сняться в 252 порнофильмах и порнороликах.

Напомним, ранее порнозвезда Елена Йенсен побаловала публику грудью и попой на откровенных снимках. Порнозвезда Энди Сан Димас покрасовалась на фото в развратных и пошлых позах