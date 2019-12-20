Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 17 выпуск 3 сезон - 20-12-2019

Топ-модель по-украински 3 сезон: 17 выпуск онлайн / Новый канал

Семнадцатый выпуск третьего сезона Топ-модели по-украински 2019 выходит в 19-00 20 декабря на Новом Канале. На шоу развернется самая горячая борьба за место в финале. Девушкам придется пройти самые сложные испытания сезона Топ-модель по-украински.

В 3 сезоне Топ-модель по-украински 2019 судью посвятили шоу поиску музы, и теперь всех девушек внешне подведут к тому идеалу их внешности, что видят стилисты.

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Тройка участниц модельного реалити Нового канала еще на одну неделю осталась в Турции.

самое откровенное испытание 17 выпуска проходило в хамаме Роксоланы, построенном в 1556 году. Его специально открыли на несколько часов раньше, чтобы команда Топ-модели по-украински успела снять испытания до прихода первых гостей. Как только все зашли внутрь, стало понятно, что легко не будет: отключить отопление хамама сотрудники бани не согласились, и даже в зале для отдыха, в котором расположилась грим-зона, было не просто тепло, а очень жарко.

Девушкам не просто нужно сделать фотосессию в откровенном белье, но соблазнить горячего восточного мужчину.

И если девочкам предстояло сниматься в кампейне нижнего белья, и стилисты быстро переодели их в откровенные комплекты, то команде проекта пришлось туго. Одежда за пять минут пропиталась влагой, объективы камер почти мгновенно запотевали, а всех операторов заставили разуться, чтобы не запачкать и не повредить мраморный пол.

Топ-модель по-украински 3 сезон: участницы полуфинала / Новый Канал

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А вот фотосессия от Владимира Демчинского и Аллы Костромичевой доведет Катю, Наташу и, особенно, Мальвину до нервного срыва. В программе "Топ-модель по-украински" 3 сезон 17 выпуск эксперты испытают моделей экстримом и заставят позировать на высоченных горках в аквапарке. За свою жизнь больше всего будет переживать Мальвина, ведь она панически боится воды!

Топ-модель по-украински 3 сезон: 17 выпуск обзор / Новый канал

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Чтобы девочки не расслаблялись и не теряли форму, к ним из Киева приехал тренер Аллы Костромичевой – Астамур Хонелия.

Астамур видел девушек в самом начале сезона "Топ-модели по-украински". Тогда он проводил участницам тренировки и расписал для каждой комплекс упражнений. В Турции тренер оценил успехи моделей, а заодно рассказал, что думает о тройке полуфиналисток – Кате Куличенко по прозвищу Тетя Мотя, Мальвине Чукле и Наташе Масловской.

"Не скажу насчет тройки, но Мальвину и Мотю зафиксировал сразу. Я плохо запоминаю людей, но эти девушки крепко засели в голове. Они очень разные, немного инопланетные, у обеих нестандартное мышление. Мотя легче адаптируется, часто показывает то, что от нее хотят увидеть. Мальвина, скорее, всегда остается такой, какая она есть на самом деле, и не пытается изображать из себя другого человека", - сказал он.

Несмотря на то, что все три участницы отработали на тренировке "на отлично" – уж очень старались понравиться тренеру, Астамур выделил только одну, которой, он уверен, должна достаться победа.

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Топ-модель по-украински 3 сезон 17 выпуск: испытания / Новий канал

"Если смотреть беспристрастно, то Моте эта победа нужна больше всех. Она, применив свою активность, в будущем сможет стать звездой, проект даст ей толчок. Скорее всего победит она, и эта победа будет яркая и мощная", - говорит он.

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Топ-модель по-украински 17 выпуск 3 сезон смотреть онлайн 20-12-2019:

Новые выпуски Топ-модель по-украински 2019 выходят еженедельно в 19:00 на Новом Канале. Смотреть и читать обзор новый выпусков вы также можете на сайте Главред.