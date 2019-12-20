Топ-модель по-украински 3 сезон 17 выпуск: кто ушел смотреть онлайн 20-12-2019

Семнадцатый выпуск Топ-модель по-украински 2019 вышел 20 декабря на Новом канале. Кто из участников покинул шоу 3 сезона в 17 выпуске, читай и смотри на Главреде.
Новый семнадцатый выпуск третьего сезона Топ-модели по-украински прошел 20 декабря на Новом Канале. Две из четырех девушкек провалили все испытания, и оказались под угрозой вылета, но кто ушел в конечном итоге - читайте и смотрите на Главреде.
В 3 сезоне Топ-модель по-украински 2019 судью посвятили шоу поиску музы, но кто же станет этой музой?
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Чтобы девушки проявили себя, и одна из них доказала, что достойна остаться на шоу, Анна Костромичева устроила им новое испытание.
Чтобы оправдать свои навыки топ-моделей, девушкам придется серьезно поработать в этот раз.
Кто уйдет в полуфинале, а кто пройдет в финал Топ-модель по-украински 2019 - решали все судьи вместе.
Но в результате, в 17 выпуске Топ-модель по-украински не ушел никто - всех троих девченок Алла Костромичева, Соня Плакидюк и Сергей Никитюк оставили на 18 выпуск.
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Топ-модель по-украински 3 сезон 17 выпуск смотреть онлайн 20-12-2019:
Смотри новые выпуски модельного реалити по пятницам в 19:00 на Новом канале.