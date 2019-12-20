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Как порно-кастинг: Нюша разделась догола на прослушивании

20 декабря 2019, 20:58

Российская певица Нюша призналась, что стала жертвой домогательств в жанре порно-кастингов, когда еще была несовершеннолетняя.

Нюша
Нюша / Instagram

Певица Нюша, которая сама воспитывает дочь, призналась, что она почти стала жертвой домогательств - как минимум действий, за которые может последовать ответственность не только на Западе, но и в странах бывшего СССР.

В юности, когда Нюше было 12-13 лет, прямо на кастинге продюсер заставил ее раздеться и наблюдал за ней обнаженной.

Нюша рассказала, как на кастинге, продюсер потребовал оставить его наедине с Нюшей, чтобы оценить, как она общается со взрослыми. Но оказалось, что человек, имя которого она не стала называть потребовал девушку обнажиться, потому что он "как доктор", и ему "можно доверять". Хоть он и не лапал девочку, но какой след это оставило, Нюша только намекнула.

""Мне было лет 12-13. Мы остались на несколько минут одни: разговаривали, и в какой-то момент он сказал, что я должна раздеться. Я об этом была наслышана, что во время кастингов девочки раздеваются до купальников, чтобы оценить твою физическую форму. Но он попросил догола – сказал, чтобы я сняла кофточку и нижнее белье. Он сказал, что я могу ему доверять, что он как доктор", - говорит певица.

Нюша призналась, что долго боялась рассказать об инциденте родителям, но потом, когда призналась, что все были в шоке. Хоть это не было напрямую домогательством, у Нюши был очень тяжелый период, с которым она справилась сама, но не без усилий.

"Такого быть не должно. Я знаю, что каждая девочка, которая приходит в шоу-бизнес, может столкнуться с этим. Это не значит, что сюда никогда не надо приходить. Заниматься музыкой, конечно, нужно. Вот после всего произошедшего папа задумался о том, а надо ли отдавать меня в руки продюсеру или лейблу", - подчеркнула Нюша.

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