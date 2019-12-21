  1. Главная
  3. Stars

Мисс Украина засветила трусики между стройных ножек на пикантном фото

21 декабря 2019, 04:51

Украинская супермодель Леонила Гузь, показала пикантное фото и завела сеть.

Леонила Гузь
Леонила Гузь / Instagram

Украинская модель Леонила Гузь спровоцировала поклонников горячи фото в своем Instagram.

Мисс Украина 2018 Леонила Гузь позвасталась стройными ножками, и засветила белоснежное белье.

"Ох и денёк ))Доехать до одного места, и потратить пол дня. Ну съемка была", - пишет Леонила Гузь.

На фото, вороятно, сделанном на съемке, Леонила Гузь сидит на большом мягком диване в одном длинном свитете, подобрав ноги. Но сделала она это так, что между ними засветились белоснежные трусики девушки.

Леонила Гузь
Леонила Гузь / Instagram

Поклонникам понравился такой подход к съемкам, и они начали писать девушке много комплиментов.

"Отличные ножки у девушки со сложным, но интересным именем", "Your legs", "Beautiful", "Ну как же ты ослепительно красивая!", "you're gorgeous", Красотка", "Lovelllllyyy", "Крошечка", "Бритое?", "Шикарная", "Хорошо так сидишь", - пишут в комментариях.

Ранее Maruv завела горячими фото с концерта в Праге.

модель мода Мисс Украина-2018 новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Мисс Украина засветила трусики между стройных ножек на пикантном фото». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:18
"У меня будет стоять, п**датая": Оля Бузова взбудоражила горячими фото в коже
05:57
День святой Анны 2019 – в чем помогает и что нельзя делать Видео
05:35
Макияж на Новый год 2020 под цвет глаз: как стать звездой вечеринки
05:09
"Сатанинское затмение": астролог сказал, какие дела отложить
04:51
Мисс Украина засветила трусики между стройных ножек на пикантном фото
04:44
День зимнего солнцестояния 2019 – ритуалы, приметы, что подать на стол
04:27
"Cисечки вкуснейшие": Maruv завела горячими фото с концерта Фото
04:00
Смерть "Нормандии": Украина остаётся без международной площадки – эксперт
03:44
Ранен в голову и грудь: в Грузии жестоко порезали сына первого президента
03:20
Маг объяснил, как правильно загадывать желания в самую длинную ночь
03:16
Россия слямзила северное сияние: ученые рассказали, что приближает апокалипсис на Земле
03:00
В Украине предупредили о риске пропуска легкоатлетами Олимпиады-2020
02:30
Как не переесть сладкого на Новый год: врач дала полезные советы
02:00
"Нужны голоса": в Раде агитируют за торговлю спиртным в буфете
01:30
"Бездарный и подлый": журналист рассказал, кто станет президентом после Зеленского
01:12
Порноактриса с лукавинкой и похабинкой изогнулась на сексуальных фото Фото
01:02
Женская стрижка Голливуд 2020 – самая модная стрижка-корректор формы лица - фото Фото
00:47
Обмен пленными: СМИ назвали причину задержки
00:19
21 декабря – какой сегодня праздник: что делать на Йоль и Анфису Римскую
00:14
"Родина, свобода, Путин": стрелок с Лубянки состоял в националистическом движении
20 декабря, пятница
23:55
Украина подписала с Венгрией соглашение о поставках газа
23:54
В Госстате рассказали, сколько украинская семья тратит на алкоголь
23:21
"На выгодных для Украины условиях": Ермак пояснил договор по транзиту газа
23:20
Луценко вновь жестко наехал на Йованович Видео
23:15
Модный маникюр зима 2020 с мышкой: стильный маникюр на Новый год Крысы фото Фото Видео
22:56
В США отреагировали на назначение Ельченко послом
22:53
Луценко обвинил Байдена в конфликте интересов
22:26
В Киеве горит 16-этажный дом: проводится эвакуация, есть погибшие
22:25
Транзит газа на пять лет: у Путина сделали громкое заявление
21:55
Американского эксперта выгнали из студии росТВ из-за Медведчука
21:52
У Зеленского подтвердили договоренности о транзите газа: подробности на брифинге
21:49
Якщо хочеш Новий Рік: Pianoбой снял новогодний клип Видео
21:30
Порноздезда пошло и похабно изогнулась для фанатов на откровенных фото Фото
21:28
"Путину и России - нет": в Минске проходит акция протеста
21:21
"Мы от Арсена!" В Сети обсуждают закрытие полицией нескольких тысяч игровых заведений Видео
21:20
Топ-модель по-украински 3 сезон 17 выпуск: кто ушел смотреть онлайн 20-12-2019 Видео
20:58
Как порно-кастинг: Нюша разделась догола на прослушивании Видео
20:53
Украина и РФ подписали протокол по транзиту газа
20:45
Ряд клубов Первой лиги подал заявку на аттестат УПЛ
20:37
Зеленский поставил главные задачи перед послом Украины в США
20:28
Стало известно, как начался трагический пожар в колледже Одессы
20:22
Лостфильм заблокировали: официальное заявление администрации
20:11
Кабмин выделил деньги врачам: названа сумма
20:10
"За действия фанатов расплачивается клуб" - тренер Райо Вальекано прокомментировал скандал с Зозулей
19:58
УПЦ КП просит Зеленского об услуге
19:43
Шахтер получил награду ООН
19:41
Конец эпохи: парламент Великобритании принял судьбоносное решение
19:23
Укрепление гривны повлияло на эмиграцию украинцев – Bloomberg
19:20
Со скандального экс-чиновника СНБО сняли электронный браслет
19:15
Джошуа сравнил Фьюри с Али
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять