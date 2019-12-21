Мисс Украина засветила трусики между стройных ножек на пикантном фото

Леонила Гузь / Instagram

Украинская модель Леонила Гузь спровоцировала поклонников горячи фото в своем Instagram.

Мисс Украина 2018 Леонила Гузь позвасталась стройными ножками, и засветила белоснежное белье.

"Ох и денёк ))Доехать до одного места, и потратить пол дня. Ну съемка была", - пишет Леонила Гузь.

На фото, вороятно, сделанном на съемке, Леонила Гузь сидит на большом мягком диване в одном длинном свитете, подобрав ноги. Но сделала она это так, что между ними засветились белоснежные трусики девушки.

Леонила Гузь / Instagram

Поклонникам понравился такой подход к съемкам, и они начали писать девушке много комплиментов.

"Отличные ножки у девушки со сложным, но интересным именем", "Your legs", "Beautiful", "Ну как же ты ослепительно красивая!", "you're gorgeous", Красотка", "Lovelllllyyy", "Крошечка", "Бритое?", "Шикарная", "Хорошо так сидишь", - пишут в комментариях.

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