"На пляже без трусов": Лаврентьева с голой грудью завела сеть

Оксана Лаврентьева / Instagram

Российская блогер и модель Оксана Лаврентьева решила подлить огня в скандале с Ксенией Собчак, и показала крупным планом аппетитную попу на пикантном фото топлес.

Оксана Лаврентьева топлес в Instagram взбудоражила сеть.

"Надо было трусы конечно снять....", - написала она.

На фото она полулежит на пляже на границе с водой, отвернувшись от фотографа, при этом демонстрируя сексуальные ножки, шикарные ягодицы и даже засветив сочную грудь, поскольку Лаврентьева позирует топлес.

Оксана Лаврентьева / Instagram

После этого она не выдержала и опубликовала еще одно фото - в бикини, на котором продемонстрировала необычную фигуру во всей красе.

Она написала большой пост, который присвятила уверенности в себе, внешности, и маленьким женским секретикам. Она призналась, что давно хотела написать про самооценку.

"На мой взгляд, нет ничего более привлекательного, чем уверенная в себе женщина.Общеизвестная "истина", что самооценка зависит исключительно от внешних обстоятельств, подходит, мне кажется, только людям не имеющим уверенности в себе в принципе. Если негативные внешние факторы способны понизить уверенность в себе, расшатать или даже её уничтожить — это значит, что её никогда особо и не было. Здоровая, адекватная самооценка строится на исключительно внутренних опорах, которые появляются от реальных результатов и достижений, а не от чужих действий и оценок. Для этого нужно уметь смотреть на себя и свои результаты объективно. Не слишком критично, но и не через розовые очки: просто по фактам.Нужно, как говорится, знать себе цену, но не завышать её и — ни в коем случае — не принижать.Конечно, если женщина после определенного возраста строит из себя девочку, колхозница — интеллектуалку, а уродина — "роковую соблазнительницу", то это выглядит комично, и сбить такую иллюзию окружающим ничего не стоит, потому что где-то очень глубоко внутри мы все знаем всю настоящую правду о себе. А вот если ты эту правду от самой себя не прячешь, принимаешь свои недостатки и не пытаешься быть кем-то другим и для себя, и для окружающих, — твою самооценку практически не пошатнуть. Стесняться себя, принижать и быть скромнее совсем не обязательно, нужно просто быть собой. Если ты на самом деле хороший человек, если ты сексуальна, умна, востребована, успешна, красива — и знаешь это, то почему бы это не декларировать и не демонстрировать? Гордиться собой нормально, ценить себя правильно, уважать себя полезно и обязательно любить", - советует Лаврентьева.

Оксана Лаврентьева / Instagram

Поклонники пришли неистовство от ее откровенных фото, и просто забросали комментариями.

"Котик это очень смешно. Залип на фотке, разглядываю, думаю, вот сидела бы рядом Оксана, так бы легко не поразглядывал, дай думаю посмотрю в аккаунт чо за телка-то. Посмотрел", - пишет ее муж Александр Ципкин.

"Бл*", - ответила ему Оксана.

"Нельзя на пляже без трусов. Этот песок потом ото всюду ещё месяц потом будет сыпаться", "Восхищаюсь я тобой все-таки!)))", "Оксана, ты крутышка!! Задор максимальный!", "Красота, смелость и ум берут любые вершины, малышка! Так держать!", "Так их! Добивай всех СТЕРВятников, которые не любят женской красоты", "Ну наконец-то, приятно красивое тело, со всеми правильными изгибами и потрясающим рельефом!!! трусы и правда лишние :)))", "Шикарная", - пишут в комментариях.

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