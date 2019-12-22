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"Сесть на лицо, пошленькая": Дорофеева прижалась к лицу Позитива на пикантном фото

22 декабря 2019, 01:54

Солистка Время и Стекло Надя Дорофеева сделал достойный ответ шипперам, и показала фото, на котором прижимает лицо Позитива к себе.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева / Instagram

Надя Дорофеева решила раззадорить фанатов, которые шипперят ее с Позитивом, и сделал фото в прозрачном платье прижимаясь всем телом к лицу Позитива.

Певица Надя Дорофеева показала пикантный снимок в кроужевном белье и прозрачном платье, на котором она прижимается к фото лица Позитива.

"Судя по всему этот декабрь на Позитиве", - пишет Дорофеева, добавляя эмоджи елочки и смеющегося смайлика.

На фото Дорофеева в черном белье и полностью прозрачном фото стоит на ступеньках возле огромного фото лица Позитива и наклоняет фото, прижимая к своему телу.

Крошечное прозрачное платье не смогло спрятать идеальную фигуру Нади Дорофеевой, ее стройные ножки и сочные формы.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева прижалась к Позитиву / Instagram

Поклонники пришли в дикий восторг от такой остроумной шутки, и завалили Надю Дорофееву комплиментами и комментариями ее действий.

"Позитив на стиле и DoDo на стиле)))", "Да начните вы уже встречаться он хоть на мужика похож", "Супер мисс наша Надя)))", "Почему он все ещё на фриендзоне", "Фигура топ", "Лучшие", "Самая при самая лучшая и красивая", "Как Надя получает удовольствие? -Надя на ПОЗИТИВЕ", "Класс", "Позитиву п*зда", "позитивная Надежда", "Очевидно хочет сесть ему на лицо", "Секси", "Классная задница", "Да, есть у меня надежда на такой декабрь", "Красивая попа", "Вау... Ну на кого ты жизнь потратил... Надя, ты настоящее золото!", "Декабрь и НЕ только он на позитиве", "ОМАЙГАРБЛ ТЫ ЧТО КРЕЙЗИ", "Пошленькая подпись, шикарная Надя. Что ещё нужно для фото?)", "Офигенная", - пишут в коментариях.

Ранее Оля Бузова взбудоражила горячими фото в коже для новой фотосессии.

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