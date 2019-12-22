"Эротично-спортивный образ": Настя Каменских взбудоражила пикантным фото

Настя Каменских / Instagram

Настя Каменских поделилась горячим фото в своем черном кружевном наряде, которым сразила наповал всех в эфире 15 выпуска Х-Фактора.

В сообщении Настя просила поддержать Антона Вельбоя, назвала его очень талантливым, и анонсировала его авторскую песню.

На эфир Х-Фактора Настя Каменских пришла в черном платье с прозрачной юбкой, которая облегала ее ножки, и прозрачными кружевными рукавами. Остальная часть платья выглядела как черное кружевное боди. Как призналась певица в начале эфира, красота требует жертв, и ей наряд тоже не везде удобный.

Настя Каменских / Instagram

Поклонники Насти пришли в восторг от ее внешности, и засыпали ее комплиментами.

"Ммммм яка куколка!", "Мені подобається ваш еротично-спортивний образ,виглядаєте гарно,та модно,вам личить", "Блин, я не одной серии х-фактор в этом году не смотрела, я забыла ", "Класс", "Ты очень красивая", "Богиня", "Вау", "Вау, какой секс, вау вау", Красотка", - пишут в комментариях.

Ранее Надя Дорофеева поделилась провокационным фото в прозрачном платье с Позитивом, и завела сеть.