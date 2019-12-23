Рыжая красотка-порнозвезда покрасовалась телом на откровенных фото

Гвен Старк (Gwen Stark, дата рождения – 15 февраля 1996 года, Колорадо, США) – известная и популярная американская порноактриса.Свое настоящее, данное родителями имя, огненноволосая девушка скрывает.

Творческий псевдоним она взяла в честь сказочной героини Гвендолин, а фамилию взяла из любимого (и легендарного уже) сериала "Игра престолов".

Сниматься в порно Гвен Старк начала в 2015-м, когда ей едва минуло девятнадцать лет.По состоянию на 2019-й она снялась в 34 порнофильмах и порнороликах.

Напомним, ранее огненная порноактриса-испанка Ванесса Веракрус сверкнула телом на откровенных фото. Позднее горячая порнозвезда-француженка Анисса Кейт разделась для фанатов на фото.