Лукавая блондинка-порнозвезда похабно изогнулась на сексуальных фото

Жизель Палмер, видимо, на все готова - лишь бы повысить свое популярность среди фанатов порно.
Она выросла в техасской столице, Хьюстоне. Утратила невинность очень рано – в 15 лет со своим парнем. В 2012-м переехала в Остин и начала сниматься в эротических роликах на веб-камеру. Начала сниматься в полноценном порно в начале 2017-го в возрасте 21 года.
С тех пор Палмер снималась для таких порностудий - Brazzers, Digital Sin, Dogfart Network, Evil Angel, FM Concepts, Girlfriends Films, Mile High, Twistys.com, XEmpire и многих других. Работает вебкам-моделью на сайте Chaturbate.
По состоянию на 2019 Палмер отснялась в 168 порнофильмах и порнороликах.
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