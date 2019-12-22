Актер Гоша Куценко хотел стать президентом Украины

Гоша Куценко планировал стать президентом Украины / Instagram

Известный российский актер Гоша Куценко заявил, что в прошлом хотел быть президентом Украины.

"Я ведь когда-то хотел быть президентом Украины. Нет, правда, не смейтесь. Лет десять назад. Это даже обсуждалось достаточно серьезно. Но у меня заболела мама, и я забыл об этом своем желании", - сказал он в интервью изданию Вечерняя Москва.

При этом актер отметил, что был бы не против сыграть роль главы государства в кино. Он подчеркнул, что считает роль президента самой сложной в мире.

"Я вот много думал над тем, как бы себя вел, если бы был президентом страны. Или хотя бы играл его в кино… Надумал, что это, наверное, самая сложная роль в мире", - сказал Куценко.

Как известно, Куценко родился в Запорожье, а в 1988 году переехал в Россию. В 2018 году актер был внесен в базу данных сайта Миротворец.

Как ранее сообщалось, Куценко насобирал огромное количество долгов, и не планирует их отдавать, так что в министерствах Путина приняли меры, и теперь нерадивого актера и режиссера разыскивают за неуплату налогов.

Напомним, Куценко в комментариях в посту Гарика Харламова предложил ему сняться в гей-сцене.