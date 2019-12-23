"Сладенькое место, лифчик не надела": грудь Гросу выпала из платья прямо на сцене

Алина Гросу / Instagram

Алина Гросу вывалила на всеобщее обозрение огромную грудь во время выступления на концерте Музыкальная платформа в Украине.

Алина Гросу сама в Instagram показала фото, на которых ее грудь покинула платье.

#ТакВыкладываласьЧтоВсёВыложилось - Теперь это хэштег под всё мои шизанутые фотк. Предлагаю челендж: какие у вас были казусы в жизни? Признавайтесь!!!", - написала Алина Гросу.

Алина Кросу показала целую серию фото, на которых видно, как ее огромная грудь отправилась в самостоятельное путешествие на концерте Музыкальная платформа на ТРК Украина.

Алина Гросу / Instagram

Алина Гросу / Instagram

Поклонники пришли в бешеный восторг от обнажения кумира, и завалили ее комментариями.

"Зато сразу видно всё свое без силикона", "Шо, прям сиськи?", "Ты лучше скажи, что лифчик не надела", "Все супер, особенно челу с подтанцовки, так смотрит на "сладенькое" место", "Танцор с усами так смотрит на грудь, наверное первый и заметил", "Все ок со всеми бывает", "аххаах а где видосик что все выложилось?", "А без цензуры будет лутше. А так агонь", "Тема сисек, которая была приоткрыта в клипе наконец-то открылась", - пишут в комментариях.

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