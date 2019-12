"Секса много, неприкрытые жопы, лесбийские истории": Maruv без трусов взбудоражила сеть

Maruv / Instagram

Певица Maruv опубликовала видео с подругой - Региной Рахимовой, на котором они вместе исполнили домашнюю вариацию на тему песни Maruv из последнего мини-альбома HellCat Story.

Maruv и Регина в новых прозрачных костюмах команды Ани станцевали на кухне во время готовки, и разбили гитару.

"Сняли видосик для вас с Региной Рахимовой. Как вам наша луковая Истрия? Девушка с гитарой - Елена Чепина", - пишет Maruv.

"Давно не было в моей ленте такого огня. Зажгла его во мне Мaruv. Снять ещё с Марув?", - пишет в своем Instagram Регина.

На видео, которое сняли девушки, Maruv нарезает лук, пока у нее что-то жарится на сковороде, а Регина месит тесто, при этом на девушках нет ничего кроме их черных поупрозрачных трико и фартушков.

Потом они бросают готовку - особенно эффектно лук по комнате разбрасывает Maruv. Третья девочка начинает разбивать об пол гитару, а Maruv и Регина выплясывают сексуальный танец под песню If You Want Her.

Maruv / Instagram

Регина / Instagram

Maruv / Instagram

Поклонники пришли в бешенный восторг, и написали кучу комментариев Maruv.

"Обожаю Вас девчонки, столько секса много", "фу, лесбийские истории", "Ничо се вы жрать готовите", "Прикольная идея с крышкой", "за*бись, че?", "А где же луковая история???одни неприкрытые жопы,впрочем как и всегда", "Мэдам's прям гарні як вогонь. Но ещё Зазу из Короля Льва говорил: "Нельзя играться с едой ", "Хороший видос,но на кухню вас нельзя", "Класс", "I love this, when she threw the onions", - пишут в комментарий.

Ранее Алина Гросу задорно вывалила грудь из платья прямо во время выступления на сцене.