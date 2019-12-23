Від пацанки до панянки 4 сезон: первое видео смотреть онлайн

Від пацанки до панянки 4 сезон: онлайн трейлер / Новый канал

Новый Канал представил первое промо 4 сезона шоу Від пацанки до панянки, который получил название "Загублені".

По задумке, в ролике "заключенные" пацанки поднимают бунт в тюрьме. И в итоге вырываются из своих камер. Но когда до столь желанной свободы рукой подать, они понимают, что не знают, что с этой свободой делать.

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"Не воспринимайте ролик буквально, тюрьма – это олицетворение всего худшего, что может произойти с человеком. По тем или иным жизненным причинам участницы Від пацанки до панянки оказались на дне. Они хотят начать новую жизнь, но как это сделать самостоятельно – просто не знают", – говорит директор Департамента управления маркетингом Нового канала Ольга Балабан.

Именно поэтому участниц нового сезона и называют #загублені. Но с помощью проекта они смогут изменить свои жизни.

Від пацанки до панянки 4 сезон / Новый канал

Подготовка у новому сезону была не менее активной и кропотливой, чем к Крепкому орешку. Целых шесть дней команда художников варила из железных прутьев решетки камер, на монтаж конструкции ушло еще четыре дня. А в павильон, где проходили съемки, их везли на 10-тонных грузовиках.

"Нары и унитазы для камер мы искали на складах реквизита и сайтах старья. А потом красили, состаривали, придавали максимально тюремный вид", – говорит художник-постановщик Максим Неменко.

Работа художников и правда впечатляет. Приплюсуйте к этому постоянную дымку, который создавала специальная машина, и получите настоящую киношную тюрьму.

Кроме приглашенных актрис в проморолике снималась и реальная "пацанка" – участница первого сезона Супермодель по-украински Влада Роговенко.

"Вообще я очень рада, что из всех девушек выбрали только меня. Хотя ради съемок пришлось вставать в четыре утра! Но ничего, в моей камере была очень удобная кровать, на которой я дремала в перерывах между сценами. А вообще в настоящей тюрьме я бы сошла с ума за неделю. Не могу долго находиться в замкнутом пространстве", – задирает нос Влада.

Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн трейлер:

Проект "Від пацанки до панянки" выйдет в эфир Нового канала 17 февраля.