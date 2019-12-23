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Как снималось порно с Асмус в фильме Текст: новые подробности

23 декабря 2019, 17:25

В сети появился комментарий от режиссера фильма Текст, и "главного виновника" порно-сцены, которые решили ответить за свои художества.

Кристина Асус и Иван Янковский
Кристина Асус и Иван Янковский / Шоу Урганта

Внук Олега Ивановича Янковского Иван публично заявил, что тереться друг о друга гениталиями - непростая работа в интервью изданию "Подьем!".

Иван Янковский решил, что скандал в сети - результат его актерской игры, и зрителей возмутила правдоподобность, а не то, что актеры светили половыми органами на весь экран.

"Я воспринимал это как работу. Надеюсь, мы выполнили ее хорошо и зритель нам поверил", - говорит Янковский.

Янковский признался, что ему тяжело даются сцены, в которых нужно тереться гениталиями друг о друга.

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"Вы думаете, мы все жаждем, что ли, этих постельных сцен? Я не понимаю, кто-то думает, это фигня какая-то - в кино сниматься? Это тяжелая работа", - говорит Янковский.

Янковский решил сравнить свою игру с  легендарным Венсаном Касселем. Он аппелировал к фильму Необратимость, сравнивая его с Текстом: "каково им было сниматься в переходе у Гаспара Ноэ?".

Постановщик Текста Клим Шипенко подлил масла в огонь, заявив, что нужно сосредоточится не только на голой Асмус, но и на Янковском (который гордо засветил свой "аппарат" в сцене).

"Ему было некомфортно, да и мне тоже. Кристина и Иван не порноактеры, да и я не порнорежиссер", - подчеркнул Шипенко.

Напомним, из-за оплошности с порно-сценой в Тексте страдают и Кристина Асмус с семьей и Иван Янковский, на которых льются "помои" и даже угрозы смертью от хейтеров в адрес актрисы.

Ранее Гарик Харламов обложил матом пользователей сетей за комментарии об игре Кристины Асмус в фильм Тексты.

До этого остроумный Гоша Куценко предложил Гарику Харламову сняться в гей-порно в ответ на комментарий Харламова о домашнем порно с Асмус.

Янковский Кристина Асмус новости шоу бизнеса
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