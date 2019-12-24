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"Соски торчат, писичка, очень сочно": Ведущая Орел и Решка снялась без белья

24 декабря 2019, 01:15

Телеведущая Алина Астровская завела поклонников пикантными фото в соцсетях, и вызвала бурные обсуждения.

Алина Астровская
Алина Астровская / Instagram

Новая ведущая шоу Орел и Решка Алина Астровская поделилась горячими фото с возбужденной грудью в своем Instagram.

Алина Астровская показала торчащие соски на фото, сделанном на Бали.

"Если вдруг случится зомби-апокалипсис, я надену колготки, чёрные очки и всех спасу! Мой сказочный Бали", - пишет она под фото.

На трех фото, которые показала Астровская, она позирует в белом облегающем боди и черных колготках. Девушка сексуально выгнулась, и вызвала у подписчиков повышенный интерес к своим возбужденным соскам, которые заметны под тонкой тканью.

Алина Астровская
Алина Астровская / Instagram
Алина Астровская
Алина Астровская / Instagram
Алина Астровская
Алина Астровская / Instagram

Пользователи сети завалили Алину Астровскую комплиментами и бурными комментариями.

"Лара Крофт второе пришествие", "тебя первую съедят", "Писичка", "Как Милла Йовович))) тока лучше", "Необыкновенные фотографии", "Идеал!", "Наша спасительница!", "когда голая появишся?", "Очень сочно", "О, эти ребра", "Соски тырчачьки )", "Прикольные соски", "Шикарная", "Ого, смело", - пишут в комментариях.

Ранее Maruv без трусов взбудоражила сеть откровенными танцами.

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