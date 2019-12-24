"Сиськи где?": Яна Кошкина без трусиков стыдливо прикрыла интимное место

Яна Кошкина / Instagram

Российская актриса Яна Кошкина, которой прочат место ведущей шоу Дом-2, полностью разделась в своем Instagram.

Яна Кошкина показала голенькое фото, на котором ее причинные места прикрывает только крошечное полотеничко.

Яна Кошкина разделась для того, чтобы получить новомодный массаж.

Ну наконец-то я нашла аппаратный массаж, который действительно работает! Сегодня у меня прошла вторая процедура, и я уже заметила результат! Кожа стала ещё более упругой, подтянутой, и даже несколько сантиметров успели меня покинуть! Приятный бонус: после длительных съёмок аппарат убрал все мышечные спазмы и усталость!) А чтобы результат не заставил себя долго ждать, к этой процедуре мы добавили ещё виски-пеленания. Целый час полного релакса... Процедура активизирует обменные процессы и выводит из организма всё ненужное. Пройду полный курс! Кто со мной?) С наступающим Новым Годом, мои дорогие! Будьте всегда красивыми!", - пишет Кошкина.

На фото она сразу же продемонстрировала результаты массажа - она полностью разделась и явно мастер массажа сделал фото Кошкиной. Яна сидит на кушетке для массажа спиной к аудитории совершенно голая, и позирует с массажным аппаратом. На ней только небольшое полотеничко, которое прикрывает ее голую попу, однако из-за ракурса можно увидеть не только засвеченную голую грудь, но и отсутствие белья на Кошкиной.

Яна Кошкина / Instagram

Поклонники пришли в восторг от Яны Кошкиной, и не только из-за предложения массажа, но и из-за ее голого тела.

"Кошечка", "Эти фото возымеют иной эффект,когда будут не со спины", "Фоткал хозяин аппарата похоже)))", "Да развернись уже??сколько можно к подписчикам попой поворачиваться, не красиво", "Я бы устроил тебе, аппаратный массаж", "Кто там про Бузову Пи.... ? Вот самая сексуальная девушку ТнТ", "Это лучше чем контактный массаж?)))", "Да , Ян, когда уже прекратите дразнить)", "Сиськи где?", - пишут в комментариях.

Ранее ведущая Орел и Решка снялась без белья и показала возбужденную грудь.