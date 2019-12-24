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Палала: Kazka сняла эротический клип - смотрите видео

24 декабря 2019, 12:42

Группа Kazka представила новый клип, который отличается особым эротизмом и интимностью.

Kazka Палала
Kazka Палала - онлайн / скриншот

Состоялась премьера новой песни группы Kazka Палала, которую для участников Х-Фактора снимал гениальный клипмейкер Алан Бадоев.

Новый клип группы Kazka посвящен любви, интимности и невинности девушек.

Кроме того, Саша Зарицкая поет, что без любви в жизни никуда - неплохой контраст песне Плакала, в которой сюжет немного другой.

Поклонники пришли в настоящий восторг, когда смогли увидеть видеоработу Алана Бадоева и послушать песню целиком.

Палала Kazka смотреть онлайн клип:

Kazka Палала: слова и текст песни

Показав

Ти мені кохання-блискавку,

Та між двох світів

Надіслав

Ти мені листівку-ластівку

З теплих островів.

Я лечу до тебе крізь туман.

Почуття-вулкан.

Це і є твій план?

Я в тобі відчула океан.

Пам’ятай, герою —

Це і мій роман.

Покохали так, що згоріли дотла,

Юні від обіймів палали тіла.

Келихами ніч на Купала пила,

І за мить дорослою стала мала.

Якщо не кохала, ти не жила.

Келихами ніч на Купала пила.

Юні від обіймів палали тіла,

Так за мить дорослою стала мала.

Палай! 

Ти вивчав

Кожен рух та кожну витівку.

Вірив і довів.

Цілував

Плечі крізь червону вишивку,

Та й не червонів.

Тільки я багряна, як тюльпан.

Почуття-вулкан.

Це і є твій план?

Я в тобі відчула океан.

Пам’ятай, герою —

Це і мій роман.

Покохали так, що згоріли дотла,

Юні від обіймів палали тіла.

Келихами ніч на Купала пила,

І за мить дорослою стала мала.

Якщо не кохала, ти не жила.

Келихами ніч на Купала пила.

Юні від обіймів палали тіла,

Так за мить дорослою стала мала.

Палай!

Падала в обійми, закривала очі.

Пролітало літечко, пролітали ночі.

Говорили люди, він мені хороший.

А я все палала і згорали мої очі.

Чом ти, місяченьку, та й мені не сяєш?

Серденько дівоче та й до тла згораєш.

А я не гуляла, я й не дівувала

Розкоші кохання так і не пізнала.

Ранее Pianoбой выпустил новогоднюю песню Якщо хочеш Новий Рік.

клип Группа Kazka Александра Зарицкая новости шоу бизнеса
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