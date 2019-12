"Нежность и дерзость": Ани Лорак засветила грудь в откровенном наряде

Ани Лорак / Instagram

Ани Лорак примерила шикарное белое платье, которое вызвало бурные обсуждения в сети.

Ани Лорак сверкнула огромной грудью в крошечном облегающем платье на фото в Instagram.

"С добрым сердцем, с любовью готовимся встретить Новый год. Как настроение?", - пишет Ани Лорак.

На фото она позирует в белом платье-карандаше с с очень глубоким декольте и оголенными плечами. Платье не скрывает шикарных форм Ани Лорак, а нежные руки отлично смотрятся в коротеньких пышных рукавах

Ани Лорак / Instagram

"Роскошная", "Белоснежка", "Я в любви", "Настроение Супер!", "Krasavica", "Кукла", "MERRY CRHISTMAS for you and your Family", "Какая же вы шикарная женщина!", "Прям убиваете своей красотой", "В этом фото все: и шик, и нежность,и дерзость....потрясающая", "Господиииии! Какая Вы красивая", "Такая красивая", "Принцесса!", "Красотка", "О, прекрасная Каролина! Как не хватает фильмов- сказок с Вашим участием под Новый год! Ждём с нетерпением! Пусть мечты сбываются и всё будет прекрасно в Вашей жизни!!!", - пишут в комментариях.

