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Российская звезда потеряла грудь после операции по увеличении

24 декабря 2019, 15:17

Российская ведущая Лера Кудрявцева сообщила страшную историю о том, как ей срочно пришлось делать операцию и спасать грудь из-за некачественной имплантации силиконовых имплантов.

Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева / Instagram

Лера Кудрявцева пережила агрессивную операцию по удалению силиконовых имплантов из-за фатальной их "неисправности", которая обнаружилась только много лет спустя.

Лера Кудрявцева призналась, что после увеличения груди, начала регулярные проверки здоровья, и недавно обнаружила, что импланты, оказывается протекали все это время.

Кудрявцева поставила импланты 15 лет назад, и только сейчас узнала, что один из них протекал последние 5-6 лет.

"1. Наркоз ещё не отошёл , возможно завтра пожалею о своём откровении , но если мой пост убережёт хоть несколько девушек от установки имплантов , значит все не зря.

2. 15 лет назад в Санкт - Петербурге я поставила импланты в грудь фирмы МакГан . На сертификате было чёрным по белому написано - пожизненная гарантия , а доктор говорил - можно танком давить.

3. Тогда не было никакой информации и мы ещё были подопытные кролики.

4. Каждый год прохожу чек - ап. Отправили на Узи , потом на МРТ с констрастом . Вердикт ! Левый имплант порван , протекает лет 5-6 куда только можно было затечь :((( в срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей. Очень агрессивная операция , очень. Девочки - этот пост для вас, у меня есть много информации . Вам решать , но вдруг кто то услышит . Подробнее напишу на днях и расскажу вам о "болезни грудных имплантов". Ну а меня я очень надеюсь вы примите и такую. Будьте здоровы!", - пишет она.

Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева / Instagram

На фото, которые Лера Кудрявцева разместила в своем Instagram, она только показала забинтованную руку с капельницей и ноги в компрессионных чулках.

По ее словам, она отходит от операции.

Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева / Instagram

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