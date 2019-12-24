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"Мужик не нужен": Модель Playboy показала, как лучше стимулировать интимные мышцы

24 декабря 2019, 19:08

Анфиса Чехова устроила мастер-класс для своих фанаток по правильной тренировке интимных мышц.

Анфиса Чехова
Анфиса Чехова / Instagram

Бывшая модель журналов для взрослых Анфиса Чехова после процедур в интимном месте начала расхваливать новую методику для девочек, и в качестве примера показала свое лицо во время прохождения процедуры.

Анфиса Чехова посоветовала девочкам срочно срочно обратить внимание на процедуру укрепления мышц вагины.  

"Об этом не принято говорить. Но когда это меня волновало. Я не стесняюсь делиться своим опытом, уверенна, что многим это будет полезно!Вы ведь знаете, что поддерживать в тонусе нужно не только мышцы нашего тела, но и интимные мышцы!И не только не для того, чтобы доставлять вашему мужчине нереальное удовольствие, а еще для того, чтобы позаботиться о нашем, женском, здоровье.Ослабленные интимные мышцы, особенно после нескольких родов, со временем причиняют женщинам немалый дискомфорт. Не буду сейчас вдаваться в подробности, ведь 30% мужчин в моих подписчиках - никто не отменял.И вот, наконец, впервые в России, в клинике у моей подруги-первопроходца появилось волшебное кресло. Посмотрите на фото. Выглядит как обычное кресло. Уютно устраиваешься в нем не снимая одежды, и тут включаются электромагнитные волны, при помощи которых происходит глубокая стимуляция интимных мышц", - говорит Анфиса.

По ее словам, чудо-кресло начинает сокращения, которые не только полезны, но еще и приносят немалое удовольствие девушкам. Причем последнее Чехова показала на своем примере.

"Сокращаются они в сотни раз интенсивней, чем при выполнении упражнений Кегеля - около 10 000 сокращений за 28 минут. Процедура совершенно безболезненная, и даже приятная. (доказательство этому эмоции на моем лице) Через 6-10 сеансов вы, в буквальном смысле, станете как девочка. Все мои подружки уже в очереди на кресло.Теперь и вы в деле", - обещает бывшая модель журналов для взрослых.

На фотосессии, которую показала Анфиса, она действительно просто оседлала кресло, и судя по всему, колебания в 10000 сокращений за 28 минут действительно весьма приятны и эффективны.

  • Анфиса Чехова Instagram
  • Анфиса Чехова Instagram
  • Анфиса Чехова Instagram
  • Анфиса Чехова Instagram
  • Анфиса Чехова Instagram
  • Анфиса Чехова Instagram
  • Анфиса Чехова Instagram
Поклонники в комментариях устроили бурное обсуждение прочитанного и увиденного.

"Судя по описанию процедуры и глядя на выражение лица, при таком кресле и мужик не нужен ", "А стоит ли ...мужики им все равно на кого, им лучше бы мозг стимулировать ..", "Процедура какие то неприятные ощущения доставляет?)", "Надо думать о душе в вашем возрасте,а не о преисподней", "Вы называете свою вагину преисподней?Оригинально", "Ой, какие эмоции. Анфиса, супер. По лицу сразу понятно, что дело нужное", "Анфиса ты чаго, такое кресло уже давно придумали. Садись на седло и прокатись на лошадке", - пишут в комментариях.

Ранее стало известно, как российская звезда осталась без пышной груди из-за неудачной операции по увеличению

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