"Попочка, мармеладочка": Мисс Украина без трусиков игриво показала сочную попку

Леонила Гузь / Instagram

Мисс-Украина 2018 Леонила Гузь опубликовала пикантное фото, на котором засветила упругие ягодицы.

Леонила Гузь соблазнительно засветила упругую попку в откровенном наряде в Instagram.

Фотограф Максим Горбунов устроил Леониле Гузь откровенную фотосессию, в которой она позировала в длинной футболке и носочках.

При этом Леонила Гузь, казалось, не надела трусики, потому что сочные ягодицы, которые она показала под футболочкой остались с белыми следами от бикини.

Возможно, Леонила Гузь была не голой, а примерила танго или трусики-стринги, которые полностью открывают ее попку.

Леонила Гузь / Instagram

Леонила Гузь / Instagram

Поклонники завалили ее горячими комплиментами.

"попочка..", "Девочка-мармеладочка", "Sexy", "Nice", "Горячо. Нужно пошире", "Леонила! Фигурка просто шик. Умничка. Ножки", "Шикарная... ", "Сойдет", "Вавв, які сходи. Це дуб?", "це дуб", "вау мадам вы покорили моё сердце", - пишут в комментариях.

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