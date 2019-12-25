Звезда Вечернего Квартала топлес взбудоражила фантазию

Элина Мбани / Instagram

Винницкая звезда Студии Квартал 95 Элина Мбани показал свои откровенные фото топлес.

Элина Мбани похвасталась невероятной красотой без лифчика на фото в своем Instagram.

Элина отметила на своем фото салон красоты, в котором она делала макияж.

На фото она позирует с голыми плечами, и видно засветила верх груди. При этом создается впечатление, что на ней нет ни белья ни одежды. Голые плечи и пышные формы оставляют очень много места для фантазии.

Элина демонстрирует ярко накрашенные тени, и ровно подведенные брови. Легкие румяна и розоватий блеск дополняются массивными серебрянными серьгами.

Однако, если присмотреться, на одном из фото видно чашечку то ли лифчика, то ли корсета в платье.

Элина получила много лайков на свое фото, и приятных комплиментов.

Элина Мбани / Instagram

Элина Мбани / Instagram

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