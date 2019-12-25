Звезда Вечернего Квартала топлес взбудоражила фантазию

Звезда Квартала Элина Мбани похвасталась неземной красотой на соблазнительных фото.
Винницкая звезда Студии Квартал 95 Элина Мбани показал свои откровенные фото топлес.
Элина Мбани похвасталась невероятной красотой без лифчика на фото в своем Instagram.
Элина отметила на своем фото салон красоты, в котором она делала макияж.
На фото она позирует с голыми плечами, и видно засветила верх груди. При этом создается впечатление, что на ней нет ни белья ни одежды. Голые плечи и пышные формы оставляют очень много места для фантазии.
Элина демонстрирует ярко накрашенные тени, и ровно подведенные брови. Легкие румяна и розоватий блеск дополняются массивными серебрянными серьгами.
Однако, если присмотреться, на одном из фото видно чашечку то ли лифчика, то ли корсета в платье.
Элина получила много лайков на свое фото, и приятных комплиментов.
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