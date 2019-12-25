Красотка-порноактриса побаловала фанатом шикарным телом на фото

Хлоя Амур (Chloe Amour, настоящее имя — Хлоя Мишель, дата рождения – 30 мая 1991 года)— американская порноактриса и эротическая фотомодель.

Родилась и выросла в городе Сан-Антонио (штат Техас, США). В ее жилах течет мексиканская, испанская и коренно-американская (индейцев чероки) кровь. В 2012-м Амур отправила в журнал Playboy свои фотографии, которые были успешно напечатаны. Агентство Motley Models, получив снимки, крайне заинтересовалось Хлоей и предложило ей работу.Амур начала сниматься в порно незадолго до своего 22-летия. С тех пор она работала для популярных студий – Evil Angel, Reality Kings, Wicked, Tushy, AMK Empire, Mofos, Girlfriends Films, Penthouse, Zero Tolerance, Hustler, New Sensations, Digital Sin, Elegant Angel, Brazzers и Naughty America.

По состоянию на 2019-й Амур снялась в 331 порнофильмах и порнороликах.

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