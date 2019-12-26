Порнозвезда лукаво и развратно покрасовалась на сексуальных фото

Шармейн Стар (Charmane Star; дата рождения – 5 мая 1980 года) — филиппинская порноактриса. Стар начала сниматься в порно после того, как ей едва минуло 19 лет. К слову, кроме съемок в порнофильмах она также снималась в обычном кино и на телевидении. Она играла в сериале Night Calls в 2005 и 2006 годах, Zane’s Sex Chronicles в 2010 году, Co-Ed Confidential в 2009—2010 годах и фильме ужасов Face of Evil. К примеру, в 2009 году она снялась в blaxploitation фильме Черный динамит.

В 2011 году журнал Complex поставил ее на 8 место в списке "50 самых горячих азиатских порнозвезд всех времен".По состоянию на 2019-й она снялась в 385 порнороликах и порнофильмах.

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