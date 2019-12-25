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"Где соски?": Лаврентьева без трусов вывалила голую грудь на пикантном фото

25 декабря 2019, 17:44

Российская артистка Оксана Лавреньева снова полностью разделась, и выставила напоказ сочные формы, чем чуть не свела с ума поклонников.

Оксана Лаврентьева
Оксана Лаврентьева лукаво показала соски на голом фото / Instagram

Российская звезда Оксана Лаврентьева после того, как показала грудь на пляже, опубликовала полностью обнаженное фото.

Оксана Лаврентьева показала в Instagram загорелое тело без белья.

"Какие эмоции у вас вызывает эта фотография?Вам хочется бежать в спортзал? Разглядывать её?Написать комментарий с восхищением?Или наоборот? "Фу, как так можно? Куда смотрит муж? Куда смотрят дети? Как не стыдно? Это так пошло". Задумайтесь, почему она вызывает именно такие эмоции. Как вы относитесь к своему телу? Наслаждаетесь ли вы удовольствием от массажа? А от секса? Стесняетесь ли вы раздеться на пляже? Перед любимым мужчиной? Чувствуете ли силу и ловкость тела во время спорта? Танцуете ли самозабвенно? Или еле двигаетесь?Мне кажется, отношение к чужому обнаженному телу отражает отношение к своему. На самом деле тело и сексуальная энергия — одни из самых главных вещей, которые у нас есть. Тело — наш дом, а сексуальная энергия — самая сильная из всех энергий, которые есть у человека. Веками людей ограничивали в проявлении их сексуальности: так нас проще контролировать, ограничивая свободу и внушая стыд.Поэтому, глядя на эту фотографию, задумайтесь, насколько вы свободны", - подписала она фото.

На снимке Лаврентьева позирует перед фотографом полностью голая - она лежит на спине на постели, чуть поворачиваясь в левую сторону, закинув правую ногу так, чтобы прикрыть самое интимное место. При этом ее пышная грудь совершенно не стесняясь заняла внимание всех зрителей. И, хоть девушка заретушировала соски в соответствии с правилами Instagram, они вся равно лукаво выглядывают на фото.

Оксана Лаврентьева
Оксана Лаврентьева / Instagram

Поклонники пришли в дикий восторг, и поспешили написать в комментариях свои интимные мысли и фантазии.

"Я секса сразу захотела. Это первая реакция)) Хотя сами по себе голые тела меня, вроде, никогда не возбуждали", "Хочется поиграть с сосками и разглядывать Вас, Оксана", "Тут же хочется изнасиловать вас, и это мысли в женской голове ...", "Восторг и энергия от этой фотографии! Хочется также! Не меньше:)", "Восхищение) потом вспоминаю нашу с Вами разницу в возрасте и думаю о том,что зал бы мне не помешал", "Очень красивый и тонкий снимок", "Супер фото! Все очень гармонично, хочу к этому фотографу тоже)", "У меня это фото вызывает дикий восторг и белую завить. Тело просто божественно на мой вкус !", - пишут в комментариях.

Ранее звезда Вечернего Квартала снялась топлес.

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