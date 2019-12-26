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"Секс и бухлишко не помогает": Асмус после порно-сцены в Текста сделала объявление

26 декабря 2019, 05:19

Звезда порно-сцены в фильме Текст Кристина Асмус пожаловалась, что уже какое-то время не может расслабиться, и ей ничего не помогает.

Кристина Асмус
Кристина Асмус / Instagram

Звезда главной порно-сцены фильма Текст Кристина Асмус поделилась своей главной проблемой - она включила "режим трудоголика", и не может остановиться. Асмус попросила совета у поклонников, что ей делать.

Кристина Асмус в Instagram обратилась к поклонникам, и попросила рассказать, как они отвлекабтся от работы.

"С середины сентября я нахожусь в режиме - "выжить". Я спала за всё это время столько..сколько, наверное, дней за 5 спят. И я, безусловно, сама виновата. Даже когда выдавались относительно свободные часы, я всегда боялась позволить себе выдохнуть. Близкие говорят, что "никакой это не "особый" период. Когда у тебя было иначе?" Да. Я решительно не умею отдыхать. Не умею расслабляться. Вообще. Даже дома или в отпуске я постоянно куда-то бегу, что-то учу, пишу, придумываю, расписываю, собираю. И всегда тороплюсь. И нервничаю тоже постоянно. И "синдром отличницы" победить никак не могу. А так хочу научится иногда просто лежать и смотреть в потолок)))) Какие у вас рецепты? Как вы отдыхаете? Что помогает вам расслабиться ПО-НАСТОЯЩЕМУ? Хохмы в виде советов про секс и бухлишко оставьте, не помогает", - написала Кристина Асмус.

Она прибавила свое фото на стуле, заинтересованно глядя на фотографа.

Кристина Асмус
Кристина Асмус / Instsgram

Поклонники поспешили раздать советы, но при этом, не забыли припомнить ей порно сцену в Тексте.

"Переснимитесь в "ТЕКСТЕ"", "Это пройденный этап, нужно брать планку выше", "Кстати, смотрел текст и... К*нчил, прости не хотел..... Ам сорри... Как можно так реально сыграть секс?", "Она его и не играла))", "Гламурная", "Ох уж этот перфекционизм", "Харлам...... По любому лишь др*чит", "Текст. Но сцена вообще не нужна была", "Надо быть активной, держаться и любить себя", "Милая куколка", "Старичек харлаша еще на что то способен в сексе", "Там не он старается", "Попробоваться на море тоже можно, го тут тоже кому что - кому Турция, а кому какие нибудь тихие острова, так что надо пробовать и находить своё) удачи, Кристиночка, отдыхать обязательно надо", "Также тороплюсь и нервничаю. Видимо это не пройдет. Сори", "психотерапия", "Муж у меня забирает телефон, книгу, блокнот в общем всё чем можно мозг занять, говорит "ложись и ничего не делай просто смотри в потолок хотя бы минут 20-30"  помогает", - пишут в комментариях.

Ранее партнер Асмус в порно-сцене фильма Текст рассказал, как снимались порно-дубли.

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