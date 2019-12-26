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"Супер секси": Звезда Квартала без белья завела сеть пикантным фото

26 декабря 2019, 01:47

Актриса из Квартала Вера Кекелия поделилась снимками в платье с откровенным вырезом, порадовав поклонников соблазнительной фигурой.

Вера Кекелия
Вера Кекелия / Instagram

Участница Голоса и звезда Студии Квартал 95 Вера Кекелия показала фото, на котором она снялась в шикарном платье, под которое не наделают белье.

Вера Кекелия без лифчика поделилась горячими фото в Instagram.

"Marry Christmas, my beautiful Ladies", - (Веселого Рождества, мои прекрасные дамы) пишет Вера под фото.

На снимках она позирует в золотистом платье с голыми плечами и глубоким декольте. Образ дополняют золотые перчатки и пуховая накидка.

На фото со спины видно, что платье ее полностью оголяет, что для наряда Вера Кекелия не стала надевать под него лифчик.

Вера Кекелия
Вера Кекелия / Instagram
Вера Кекелия
Вера Кекелия / Instagram

Поклонники с восторгом отреагировали на фото Веры Кекелии.

"Как всегда! На высоте! ", "Вера - огонь !!!! Супер секси !!! Фото просто сумасшедшее !!!! Вы красотка !!!", "Яскрава та сексуальна, як Мерлин Монро!", "Вірочка, ви чудово виглядаєте. P.S круто, що зберігаєте натуральність, а не робите, як ваші колеги, "качині губки"))", "Wow gorgeous", "Прекрасно! Поздравляю!", "Боже как красиво", "Красивая песня", "S' Rozhdestvo !!", - пишут в комментариях.

Вера Кекелия - Lady's Christmas слушать онлайн песню:

Ранее российская звезда Оксана Лаврентьева поделилась обнаженным фото, и завела сеть.

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