Рианна в красных трусиках топлес свела с ума пикантным фото

Рианна / Instagram

Барбадосская красавица Рианна снялась для новой линии белья SAVAGE X FENTY, позируя только в трусиках и чулочках.

Рианна в Рождество примерила красного цвета трусики с черными чулочками, и завела своих поклонников в Instagram.

Рианна, в отличии от своих коллежанок по цеху поздравила поклонников с Рождеством и Новым годом откровенными фото в белье своего бренда - SAVAGE X FENTY, и сделал лучшее поздравление.

"Желаю всем счастливого Рождества и дикой ночи", - говорится в ее подписи.

На фото Рианна позирует в постели топлес в крошечных красных трусиках, чулочках и туфельках-лодочках. Она валяется на постели, закинув ножки, и сексуально позирую, и демонстрируя сочны женские формы.

Рианна / Instagram

Рианна / Instagram

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