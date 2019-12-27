Рианна в красных трусиках топлес свела с ума пикантным фото

Певица Рианна снялась в откровенной фотосесии, для которой разделась до красных трусиков, и завела своих поклонников.
Барбадосская красавица Рианна снялась для новой линии белья SAVAGE X FENTY, позируя только в трусиках и чулочках.
Рианна в Рождество примерила красного цвета трусики с черными чулочками, и завела своих поклонников в Instagram.
Рианна, в отличии от своих коллежанок по цеху поздравила поклонников с Рождеством и Новым годом откровенными фото в белье своего бренда - SAVAGE X FENTY, и сделал лучшее поздравление.
"Желаю всем счастливого Рождества и дикой ночи", - говорится в ее подписи.
На фото Рианна позирует в постели топлес в крошечных красных трусиках, чулочках и туфельках-лодочках. Она валяется на постели, закинув ножки, и сексуально позирую, и демонстрируя сочны женские формы.
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