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"Гарик куколд, Асмус порно бесплатно",: Асмус в одном полотенце снялась в новой пикантной сцене

27 декабря 2019, 03:36

Кристина Асмус вызвала новую волну хейта из-за того, что в одном полотенце сняла горячие обжимания с Егором Кридом.

Кристина Асмус
Кристина Асмус / instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус почле сокрушительного скандала с порно-видео в фильме Текст, снялась в новом ролике - в этот раз в клипе Егора Крида, с которым она целуется в одном только полотеничке.

Егор Крид анонсировал клип Love is, в котором Кристина Асмус снова появляется в пикантной сцене, чем разозлила пользователей сети.

В ролике, который опубликовал Егор Крид, они стоят в раздевалке, причем Асмус одета в одно полотеничко, которое с трудом прикрывает ее грудь. Сначала они смотрят друг на друга, а потом горячо целуются.

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Пользователей сетей не на шутку насмешило, что Кристина Асмус снова снимется в пикантных сценах.

"Клипа еще нет, а мне уже жалко Харламова...", "Эдуард Куколдовый", "Выведена новая порода собак - КУКОЛДОБУЛЬДОРОГ ! Очень щедрый, добрый , отзывчивый - готовый отдать кому угодно свою С@ЧКУ - С@СУЧКУ ЗА КОСТОЧКУ !!!", "Премьера. Вторая часть легендарной истории. "КУКОЛД 2", "Гарик куколд", "А где куколд", "Недавно вышла игра Cuckold Simuliator , так там гарик играет не последнюю роль!)", "Я думаю тут будет раскрыт персонаж гарика куколда , тип они там *баться будут а Гарик смотреть-ф*пать и зачитывать репы про то какие все у*баны и не шарят в куколдизме", "Асмус понравилось сниматься в 18+ Теперь Асмус порно бесплатно и без регистрации", - пишут в комментариях.

Егор Крид и Кристина Асмус - Love is смотреть онлайн горячею сцену:

Ранее Кристина Асмус после порно-сцены в Текста сделала объявление

Гарик Харламов Кристина Асмус Егор Крид новости шоу бизнеса
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