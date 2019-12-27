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Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 18 выпуск 3 сезон 27-12-2019

27 декабря 2019, 18:30

18 выпуск Топ-модели по-украински 3 выходит 27 декабря. Что показали в 18 выпуске Топ-модели, и какие испытания отделяли девушек от победы - читай и смотри на Главреде.

Топ-модель по-украински 3 сезон
Топ-модель по-украински 3 сезон 18 выпуск: онлайн / Новый Канал

Последний восемнадцатый выпуск третьего сезона Топ-модели по-украински 2019 выходит в 19-00 27 декабря на Новом Канале. В этот раз все очень серьезно - девушки сошлись в смертельной битве за первое место шоу Топ-модель по-украинки. Катя Куличенко, Марина Чукля и Наташа Масловская пройдут все самые сложные испытания сезона Топ-модель по-украински.

В 3 сезоне Топ-модель по-украински 2019 судью посвятили шоу поиску музы, и теперь настало время выбрать ту, единственную музу, которую с таким трудом искали.

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Первый сюрприз ждал финалисток по возвращении в Украину. В аэропорту трех моделей будет ждали ключи от их новой квартиры. Однако по приезду в указанное помещение у девушек отнимет речь: в квартире повсюду будут висеть фотографии бывших победительниц проекта, а также их личные вещи. Что это значит? Эксперты в финале 3 сезона Топ-модель по-украински 2019 чтобы вдохновить Катю, Мальвину и Наташу на последний рывок,  специально поселили их в квартиру, где проживали предыдущие участницы.

А вот неприятным сюрпризом стало то, что судьи пообещали начать изгонять девушек прямо во время испытаний - потому что в полуфинале шоу никто не покинул программу.

Первой задачей 18 выпуска Топ-модель по-украински 3 станет фотосессия в мексиканском стиле, на которой девушки будут работать все вместе. Испытание превратится в праздник в честь Santa Muerte – культового персонажа Мексики, где модели будут приносить жертвы Святой Смерти и разбивать пиньяту!

Топ-модель по-украински 3 сезон
Топ-модель по-украински 3 сезон: рождение модели / Новый Канал

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Другое испытание - в прямом смысле родиться. А роды принимала лично Алла Костромичева. Итак - ночь, темный лес, одна освещенная поляна. Свет излучают коконы, подвешенные на деревьях. Между ними, приглядываясь, ходит Алла Костромичева в фантастическом белом образе. Вдруг стенку одного из коконов прорывает изящная рука. Еще мгновение, и на землю падает хрупкое существо в облаке воздушного фатина.

"Алла Александровна, у вас дочь!", – слышится голос Сергея Никитюка.

"181 см, 53 кг" , – с улыбкой отвечает Алла.

"Время – 00:40, так и запишем", – с самым серьезным лицом продолжает Никитюк.

Таким образом Алла приняли роды всех троих моделей. Это была съемки fashion-видео о рождении моделей, special for финал Топ-модели.

Партнером участниц на испытании стала ведущая Нового канала Алла Костромичева. Она играла роль матери-природы, которая помогает моделям-бабочкам пробудиться ото сна.

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Топ-модель по-украински 3 сезон
Топ-модель по-украински 3 сезон: Тетя Мотя / Новый Канал

"Перед этой съемкой я тоже волновалась, но не из-за того, что не знала, что делать в кадре. А потому, что мне наконец-то нужно было отказаться от статуса учителя и наставника, и быть обычной моделью. А удержаться от оценки и корректировки не так уж просто. Мне очень хотелось, чтобы девушки забыли, что они Катя, Наташа и Мальвина, чтобы они вжились в роль и показали свой максимум. Ведь именно это испытание должно было показать, кто из участниц попадет в финал", – улыбается Алла. 

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Топ-модель по-украински 18 выпуск 3 сезон смотреть онлайн 27-12-2019:

Смотри новые выпуски модельного реалити по пятницам в 19:00 на Новом канале. Также, все выпуски Топ-модели по-украински 2019 можно посмотреть на Главреде.

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